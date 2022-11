L'entraîneur actuel en charge de la défense anglaise, Anthony Seibold, quittera la sélection à l'issue de la tournée d'automne pour prendre en charge le club de NRL Manly Sea Eagles en qualité d'entraîneur principal. C'est Brett Hodgson qui le remplacera a annoncée la fédération anglaise de rugby. Hodgson a rejoint l'ensemble du personnel à Pennyhill Park, où l'Angleterre se prépare pour le match de ce week-end contre le Japon au stade de Twickenham, il suivra Seibold pour prendre ses marques dans les semaines à venir.

Eddie Jones a déclaré : "Je connais Brett depuis quelques années maintenant, Il était un joueur de ligue exceptionnel et c'est un jeune entraîneur talentueux et travailleur qui se développe. Il va continuer le bon travail qu'Anthony Seibold a fait depuis qu'il nous a rejoints."

L'intéressé lui s'est montré impatient et heureux de débuter ce nouveau chapitre de sa carrière : "Je suis vraiment excité par l'opportunité de rejoindre l'Angleterre, surtout dans une année de Coupe du monde de rugby. J'ai vraiment hâte de travailler avec le personnel et ce groupe de joueurs. Il y'a de vrais talents ici et je sens que je peux contribuer à la réussite de cette équipe."