Cette indisponibilité de longue durée, avant la série de trois tests de la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande le mois prochain, est un nouveau coup dur pour les All Blacks, déjà privés de Sam Cane, blessé au genou, et de Dalton Papalii, victime d'une appendicite.

Blackadder a été blessé lors de la victoire 37-15 des Crusaders sur les Reds, en quart de finale du Super Rugby, vendredi dernier. Forfait pour la demi-finale de vendredi contre les Waikato Chiefs, l'étendue de sa blessure n'est pas apparue clairement avant que les médecins aient terminé leurs examens.

"Nous sommes vraiment désolés pour Ethan, qui était dans une forme incroyable et qui est un membre de l'équipe très travailleur et respecté", a déclaré Scott Robertson, l'entraîneur des Crusaders. "Notre équipe médicale fera ce qu'elle fait de mieux et s'assurera qu'il a tout ce dont il a besoin pour être en forme pour la saison 2023", a-t-il ajouté.

Blackadder, élu joueur de l'année par les Crusaders, a fait ses débuts en 2021 sous le maillot des All Blacks avec lesquels il a joué neuf tests.