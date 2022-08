Comme le célèbre classement de TIME Magazine sur les cinquante personnalités les plus influentes au monde, Rugby World établit son propre top 50 autour du ballon ovale depuis 2016. Cette année, Bernard Laporte a donc eu les faveurs du magazine anglais en devenant la première personnalité influente du rugby mondial selon les journalistes de Rugby World. Un titre honorifique dû à "l'efficacité" du président de la FFR.

"Il est de mauvaise humeur, dur, controversé, mais il fait avancer les choses" développe le média britannique. "Si Bernard coche une case, alors les choses se font rapidement. Sinon, vous avez du mal ". À la tête de la FFR depuis 2016, vice-président de World Rugby depuis 2020, l’ancien sélectionneur du XV de France a su mettre les Bleus au sommet mondial. Fin 2017, il est également à la pointe du combat pour défendre l’organisation de la Coupe du monde 2023 en France.

Mais la nomination de l’ancien manager toulonnais intervient surtout après une saison dorée pour le rugby français. Invaincu depuis août dernier, vainqueurs du Tournoi et des séries face à l’Australie et le Japon, les Bleus ont tout raflé cette saison.

Antoine Dupont et Fabien Galthié (France)Icon Sport

Dupont quatrième, Galthié septième

Symboles de cette domination tricolore, Antoine Dupont se classe au pied du podium des personnalités les plus influentes du rugby mondial. Le demi de mêlée toulousain a pris une nouvelle envergure international avec son nouveau rôle de capitaine durant le Tournoi. Le meilleur joueur du monde se classe logiquement comme le premier joueur influent du monde derrière Bernard Laporte, Nick Clarry, président de CVC, détenteur du Tournoi et Ben Morel, le directeur général des Six Nations.

Fabien Galthié n’est pas très loin de son capitaine puisque le sélectionneur français se classe à la septième place du top 50, loin devant Eddy Jones (18e) et Andy Farrell (25e). Depuis la dernier classement de Rugby World en 2020, Siya Kolisi et Rassie Erasmus sont logiquement tombés de leur piédestal, le rugby sud-africain ayant connu d’énormes difficultés à se remettre de la crise sanitaire.