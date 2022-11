C'est la troisième fois de leur histoire que les Barbarians affronteront les Fidji. Battus lors des deux premières confrontations, en 1989 et 2001, les hommes de Denis Charvet pourraient donc ce samedi signer leur premier succès contre les Fidjiens. Avec de nombreux visages connus du rugby français, cette rencontre sera scrutée par bon nombre d'observateurs, dont Fabien Galthié, qui confiait en conférence de presse être plus qu'intéressé par l'affiche. "On va avoir un oeil très avisé sur le match des Barbarians français. Denis Charvet s'est beaucoup appuyé sur notre ranking, vous avez à peu près la moitié des joueurs qui sont sélectionnables ou qui sont déjà venus s'entraîner avec nous. Si vous regardez la composition de l'équipe, il y a de fortes chances que l'on revoit certains joueurs avec nous" expliquait le sélectionneur des Bleus, quelques minutes après avoir dévoilé le XV de France qui défiera le Japon à Toulouse.

Le XV de départ des Barbarians français : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Nakaitaci, 13. Parisien, 12. Tauzin, 11. Bonneval ; 10. Barre, 9. Machenaud (cap.) ; 7. Zegueur, 8. Roumat, 6. Tixeront ; 5. Kornath, 4. Tanguy ; 3. Azar, 2. Tarrit, 1. Bibi Biziwu.

Remplaçants : 16. Velarte, 17. Brennan, 18. Joly, 19. Maximin, 20. Le Corvec, 21. Pélissié, 22. Smaïli, 23. Popelin.