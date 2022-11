Les Barbarians français, qui seront sous le capitanat de Maxime Machenaud, essuient donc un quatrième forfait, après ceux de Mathieu Bastareaud, Quentin Lespiaucq et Paul Graou. Ils ont respectivement été remplacés par Mattéo Le Corvec, Jannick Tarit et Jonathan Pélissé. Peu importe, l'affiche oposant Fidjiens et Baa-Baas français s'annonce alléchante. D'autant plus que les deux formations spectaculaires par nature se retrouveront dans un stade Pierre-Mauroy chauffé à blanc.