Champions pour la 4e année de suite d'un Pro 14 qui s'était finalement déroulé à 12 l'an dernier - la pandémie de Covid ayant empêché les deux équipes de l'hémisphère Sud déjà présentes de voyager -, le Leinster remet en jeu sa couronne dans une formule adaptée et innovante.

Les 16 équipes seront divisées en quatre poules "régionales": les quatre irlandaises (Leinster, Munster, Connacht, Ulster), les quatre galloises (Scarlets, Ospreys, Dragons, Cardiff Blues), les quatre sud-africaines (Bulls, Stormers, Sharks, Lions) et les écossaises et italiennes (Glasgow Warriors, Edimbourg, Trévise, Zebre). Dans chaque poule, les équipes se rencontreront en matches aller-retour, soit six matches, auxquels s'ajoute une rencontre contre chacune des 12 autres équipes (six à domicile, six à l'extérieur). Au terme des 18 matches, le leader de chaque poule sera qualifié pour la Coupe d'Europe de rugby de la saison suivante, ce qui garantit donc au moins un représentant sud-africain pour la saison 2022/2023, une grande première.

Les quatre autres tickets pour la principale compétition continentale seront alloués aux quatre équipes les mieux classées au classement général des 16 équipes qui n'ont pas fini leader de leur poule. Cela rendra presque impossible la domination d'une nation, l'Irlande envoyant, par exemple, cette saison ses quatre équipes dans la principale compétition continentale. Les huit premières équipes au classement général disputeront également une phase finale avec des quarts (1er contre 8e, 2e contre 7e, etc...), demies et une finale en un match sec.

Moins de matchs, plus de spectacle

Trouver la bonne formule pour cette compétition a aussi requis de limiter les allers-retours, coûteux et toujours aléatoires en période de pandémie. Les équipes sud-africaines disputeront quatre de leurs six déplacements en Europe lors des quatre premières journées, alors que les Européens iront jouer leurs deux matches en Afrique du sud à la suite. Pour les 12 matches hors de leurs poules, les équipes-hôtes et visiteuses alterneront d'une saison sur l'autre. Ce système aura comme conséquence vertueuse de limiter à 21 le nombre maximal de matches joués par une équipe, contre 23 pour le Pro 14, évitant tout doublon avec le calendrier des sélections.

"On s'est parfois moqué du Pro 14 depuis sa création et probablement pas sans raison. Mais je pense que l'on se rapproche du bon format", a estimé l'ancien talonneur international irlandais Bernard Jackman, sur le podcast "Game On" de la radio irlandaise RTE. ,"Cela va rendre le championnat plus compétitif", a-t-il assuré. Réponse dès ce week-end avec Munster-Sharks, Leinster-Bulls ou encore Ulster-Glasgow.