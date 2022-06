Dave Rennie, sélectionneur des Wallabies, a dévoilé ce jeudi son groupe de 35 joueurs appelés à préparer la série de trois tests contre les Anglais d’Eddie Jones. Au-delà de la présence de 6 nouveaux joueurs – le pilier Pone Fa’amausili, le talonneur David Porecki, les deuxième lignes Nick Frost et Cadeyrn Neville, le polyvalent Jed Holloway (deuxième ou troisième ligne) et l’ailier d’origine fidjienne, Suliasi Vunivalu.

Mais la vraie information, c’est que Dave Rennie s’est décidé à rappeler en sélection trois joueurs majeurs qui évoluaient jusqu’alors au Japon. Il s’agit du demi d’ouverture Quade Cooper, du centre Samu Kerevi et de l’ailier Marika Koroibete. Trois hommes qui étaient présents lors de la dernière période estivale, mais avaient dû ensuite repartir au Japon et avaient manqué les tests d’automne.

Des renforts qui vont apporter de l’expérience aux Green and Gold : "Quade était génial avec Noah Lolesio, et même quand Noah jouait et pas Quade, sa contribution dans les réunions de groupe était excellente, il faisait tout pour mettre à l’aise son cadet", a déclaré Rennie lors de l’inauguration d’un stade à Sydney.

Skelton suivi mais ménagé