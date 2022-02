Le choix initial de la retraite internationale de Romain Poite avait été dicté par l’instance suprême World Rugby. Une décision sur laquelle l’intéressé n’avait été qu’informé, jamais concerté. Il s’en expliquait dans les colonnes de Midi Olympique : " Ils m’ont expliqué les raisons qui les ont conduits à prendre cette décision. J’avais encore l’objectif de la Coupe du monde 2023 en ligne de mire mais je n’ai pas été en capacité de l’atteindre. Après, ce sont des choses qui resteront entre World Rugby et moi. [...] Il faut l’accepter et se tourner sur ce que l’on interagit, c’est-à-dire le présent et l’avenir."

Poite pensait donc avoir arbitré son dernier match à Murrayfield, le 7 novembre 2021 entre l’Écosse et l’Australie. "Le présent et l’avenir" qu’il évoque, ce devait désormais être le Top 14. Et puis... surprise ! En pénurie d’arbitres confirmés, Rugby Europe a fait appel à lui dans le cadre du Tournoi B, qui débute également ce week-end. Romain Poite officiera donc une dernière fois à l’internationale, ce dimanche au sifflet de Géorgie-Portugal à Tbilissi.