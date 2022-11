Au vu de ses dernières prestations avec Toulouse et la Squadra Azzurra, l'arrière de l'Italie a totalement mérité sa place dans cette liste de quatre joueurs. Auteur de six essais avec Grenoble en Pro D2 lors du dernier exercice, le trois-quart aile de 23 ans s'était également distingué lors du Tournoi des 6 Nations en inscrivant un doublé contre l'Ecosse. Une performance qu'il a d'ailleurs réitéré le week-end dernier contre l'Australie. Mais la concurrence est rude pour succéder à Romain Ntamack (2019), Maro Itoje (2016) ou encore Rieko Ioane (2017). Déjà essentiels à leurs clubs et sélections, les Irlandais Mack Hansen et Dan Sheehan semblent partir avec une longueur d'avance. Henry Arundell lui pourrait pâtir de son manque de temps de jeu avec le XV de la Rose.

Autre trophée décerné par World Rugby, celui de la Révélation féminine de l'année. Les toutes récentes championnes du monde néo-zélandaises Maia Roos et Ruby Tui font évidemment partie de la liste, tout comme l'Anglaise Maud Muir et la Fidjienne Vitalina Naikore.