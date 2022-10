La tournée d'automne, c'est déjà fini pour Sam Cane et Dane Coles. Ce dernier s'est blessé au mollet et n'a pas pu disputer la rencontre face au Japon ce samedi matin (victoire 38-31 des Blacks). Pour le troisième ligne et capitaine des Kiwis, c'est une fracture de la pommette qui vient mettre fin plus rapidement que prévu à sa tournée d'automne. Dans un ruck, le visage de Cane a heurté celui de son coéquipier David Havili.

Même si les médecins néo-zélandais étaient optimistes à l'issue du match, des examens complémentaires ont décelé une fracture de la pommette gauche. Coles et Cane ne vont pas rester avec les All Blacks et rentrent directement au pays.

Pour rappel, les Kiwis pourraient également être privés de Brodie Retallick pour affronter le pays de Galles (5 novembre), l'Écosse (13 novembre) et l'Angleterre (19 novembre). Le deuxième ligne a écopé d'un carton rouge ce samedi face au Japon.