Le Japon finira-t-il par intégrer une compétition internationale majeure dans les années à venir ? Ce dossier complexe est plus que jamais d’actualité. Kensuke Iwabuchi, président-directeur général de la Japan Rugby Football Union, l’a évoqué en début de semaine lors d’une allocution officielle : "Le fait que nos équipes nationales n’aient pas joué pendant presque deux ans a eu un impact énorme, a évoqué le dirigeant. Nous devons absolument être impliqués dans des compétitions internationales régulières, sinon nous ne pouvons pas nous attendre à maintenir des équipes toujours fortes."

En 2021, après près plus d’un an et demi sans match, les Brave Blossoms ont souffert avec seulement un succès en six test-matchs.

Un deuxième Mondial en vue ?

Le but affiché du boss de la JFRU : devenir membre à part entière d’un des deux tournois principaux. Avec une inclination pour les "Four-Nations", logiquement. "L’Europe possède les 6 Nations et l’hémisphère Sud a, de son côté, le Rugby Championship. Nous sommes en pourparlers avec les deux compétitions. Mais alors que le Japon est techniquement situé dans l’hémisphère Nord, du point de vue du fuseau horaire, nous sommes plus proches de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des pays du Pacifique. Il est donc probablement logique de se connecter avec leurs compétitions."

Ce chantier prioritaire en cache d’autres. Comme celui de postuler rapidement à une deuxième Coupe du monde, après le succès de l’édition 2019 : "Nous avons annoncé notre intention d’accueillir à nouveau le tournoi et nous discutons avec World Rugby pour savoir quel serait le meilleur moment pour enchérir. En réalité, 2035 ou 2039 seraient probablement la première occasion pour le tournoi de revenir au Japon."