L'affaire Sbu Nkosi se termine de manière heureuse. Ce lundi matin, la presse sud-africaine a annoncé la nouvelle que tout le monde attendait dans le monde du rugby, la localisation de l'ailier springbok. Selon sowetanlive, un journal local, Nkosi aurait été repéré dans la région de Mpumalanga. Un lieu situé près de Pretoria, où le joueur de 26 ans évolue depuis plusieurs mois. Les enquêteurs étaient donc en route pour aller à la rencontre du rugbyman, qui ne donnait plus de nouvelle à son club ni à ses proches depuis plus de trois semaines.

Alors qu'elle avait dementi l'information ce lundi matin, la franchise des Bulls a rassuré tout le monde quelques plus tard. Le club a annoncé sur ses réseaux que Sbu Nkosi avait été retrouvé sain et sauf. "La Blue Bulls Company et la famille Vodacom Bulls sont heureuses de confirmer que le joueur sous contrat, Sbu Nkosi, a été retrouvé sain et sauf. Après des efforts longs et approfondis le lundi 05 décembre 2022, à 14h02, Nkosi a été localisé.

Le champion du monde 2019 est même rentré chez lui : "Une fois qu'il a été établi que Nkosi était en sécurité, indemne et en mesure de parler, le directeur général Edgar Rathbone s'est rendu au domicile de Nkosi (avec la permission du joueur), passant du temps seul avec lui, pour comprendre." Désormais, les enquêteurs vont tenter d'expliquer pourquoi le Springbok a disparu durant plus de trois semaines.