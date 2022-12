L'affaire Sbu Nkosi connaît un nouveau tournant. Ce lundi matin, la presse sud-africaine a annoncé la nouvelle que tout le monde attend dans le monde du rugby, la localisation de l'ailier springbok. Selon sowetanlive, un journal local, Nkosi aurait été repéré dans la région de Mpumalanga. Un lieu situé près de Pretoria, où le joueur de 26 ans évolue depuis plusieurs mois. Toujours selon les médias, les enquêteurs étaient d'ores et déjà en route pour aller à la rencontre du rugbyman, qui ne donne plus de nouvelle à son club ni à ses proches depuis plus de trois semaines.

Problème, les Bulls ont tout simplement démenti ces informations. Dans un communiqué court et limpide, la province a déclaré ceci : "Nous n'avons pas localisé le joueur et n'avons aucune nouvelle à donner sur ce sujet." La province de Pretoria a ensuite poursuivi : "Nous continuons de recevoir des dénonciations et des informations du public que nous avons partagées dans la déclaration initiale et tout cela est donné à la police ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées qui aident les enquêteurs." Vous l'aurez compris, toujours pas de dénouement dans cette affaire.