Élisez votre XV de départ de la Tournée des Lions : les piliers

Piliers gauche :

Wyn Jones

Pays de Galles - 29 ans - 1,84m - 114kg - Llanelli Scarlets

Le pilier gallois (35 sélections) a été nommé dans l’équipe type du dernier 6 Nations. Vainqueur du Tournoi 2019 et 2021 avec le XV du Poireau, le gaucher de Llanelli partira favori pour endosser le numéro 1, lors du premier test face aux Springboks. Solide ballon en main et dans les phases de ruck, ll a provoqué deux cartons rouges chez l’adversaire lors de déblayages, lors du dernier tournoi, d’abord Zander Fagerson puis Paul Willemse.

Mako Vunipola

Angleterre - 30 ans - 1,82m - 122kg - Saracens

Déjà présent et titulaire en 2013 et 2017, avec les Lions Britanniques, le grand frère de Billy a alterné le bon et le moins bon cette saison. L’expérimenté pilier gauche (30 ans) a participé à quatre rencontres avec un XV de la Rose moribond (5e) et a été pénalisé 9 fois durant le Tournoi. Il manque de temps de jeu avec son club des Saracens, actuellement en deuxième division anglaise mais son expérience et son activité sur le terrain font de lui une piste solide à ce poste-là.

Rory Sutherland

Ecosse - 28 ans - 1,83m - 118kg - Edimbourg

Un des acteurs du renouveau écossais en mêlée fermée ces dernières saisons, titulaire à cinq reprises avec le XV du Chardon en 2021. Dynamique, incisif en attaque et en défense, sur la lignée de sa performance finale face aux Bleus, le joueur d’Edimbourg vendra chèrement sa peau pour obtenir une place dans un XV qui devrait compter plusieurs écossais.

Cian Healy

Irlande - 33 ans - 1,85m - 107kg - Leinster

Le centurion irlandais (109 sélections) a un palmarès bien fourni avec notamment quatre Coupes d’Europe. Cependant, il n’a porté le maillot des Lions britanniques et irlandais qu’à deux reprises, en 2013, en Australie, avant d’etre contraint de déclarer forfait, la faute à une blessure à la cheville. En 2017, il faisait parti des oubliés de la liste, payant aussi le fait que 11 irlandais soit sélectionnés. Le gaucher du Leinster (33 ans) jouera gros sur sa demi-finale de Champions Cup contre La Rochelle.

Ellis Genge

Angleterre - 26 ans - 1,86m - 121 kg - Leicester

Le tempétueux pilier de Leicester (26 ans) n’est pas favori pour intégrer le roster de 36 joueurs. Cependant, son punch et son activité en sortie de banc ferait de lui un impact player de choix, dans une série de Tests qui s’annonce très physique, face aux Sud-Africains. Engagé en demi-finale de Challenge Cup, sa prestation face à l’Ulster sera scrutée par Warren Gatland et son staff.

Les autres candidats : Joe Marler (Angleterre), Rhys Carré (pays de Galles), Dave Kilcoyne (Irlande), Beno Obano (Angleterre).

Piliers droit :

Tadhg Furlong

Irlande - 28 ans - 1,83m - 122kg - Leinster

Revenu d’une blessure au mollet, qui l’avait perturbé fin 2020, Furlong a réalisé un gros Tournoi 2021 à droite de la mélée irlandaise. On se souvient de ses appuis dévastateurs contre l’Ecosse, mais ‘’Rikishi’’, comme il est surnommé en rapport avec sa ‘’ressemblance’’ avec un catcheur samoan du même nom, a surtout impressionné face à l’Angleterre où il a performé, tout en puissance. Déjà titulaire pour les trois Tests il y a quatre ans, il est le favori pour porter ce numéro 3 dans le dos.

Kyle Sinckler

Angleterre - 28 ans - 1,79m - 120kg - Bristol

Il y a quatre ans, Kyle Sinckler, à peine international à quelques reprises avec le XV de la Rose, est sélectionné pour partir en Nouvelle-Zélande. Doublure de Furlong, il s’est surtout fait remarquer en finissant une soirée, un peu trop alcoolisé au poste de police à Auckland, après que les Lions aientavoir accroché le match nul lors du dernier test face aux Blacks. Très mobile pour son gabarit (1,79m et 120 kg), le joueur de Bristol tient la corde pour être dans le groupe.

Zander Fagerson

Ecosse - 25 ans - 1,86m - 126kg - Glasgow

Expulsé lors du deuxième match du Tournoi, face aux Gallois, pour un déblayage sur la tête de Wyn Jones, l’Ecossais (25 ans) est réputé pour son excellente tenue en mélée. Face à la solide mélée springbok, l’apport du joueur de Glasgow ne serait pas négligeable.

Andrew Porter

Irlande - 25 ans - 1,83m - 120kg - Leinster

Dans l’ombre de Tadhg Furlong, aussi bien en sélection qu’avec la province du Leinster, Porter (25 ans) représente l’avenir à ce poste. Très mobile, il déplace ses 120kg avec beaucoup d’aisance et dispose aussi d’une grosse puissance : il peut soulever 350kg en squat, les amateurs de musculation apprécieront.

Tomas Francis

Pays de Galles - 28 ans - 1,85m - 135kg - Exeter

Il avait été appelé en cours de route pour la tournée 2017 en Nouvelle-Zélande, Tomas Francis (1,85m et 135 kg) sévit sur les pelouses anglaises et européennes depuis 2014, avec le club d’Exeter, pour lequel il est un vrai point d’ancrage. Il ne part pas favori pour être sélectionné, mais Gatland, qui l’a côtoyé en sélection galloise, pourrait faire un choix surprise.

Les autres candidats : Harry Williams (Angleterre), WP Nel (Ecosse).

Par Jules POQUET