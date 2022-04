Ça y est, elle arrive enfin. La première coupe du monde des clubs aura bel et bien lieu dès la saison prochaine. World Rugby a confirmé l'information ce vendredi, en précisant que la compétition se déroulerait en parallèle de la Coupe d'Europe, afin d'offrir au public "le plus de rugby possible, tous les week-end, et même peut-être en semaine. Ainsi, l'instance directrice du rugby mondial a révélé les poules et les dates de la compétition, mais aussi les règles, qui sont pour le moins singulières. Déjà, la compétition est découpée en huit poules de cinq équipes. Toutes les équipes d'une même poule jouent quatre rencontres, après quoi les quatre premiers du classement accèdent à la phase finale.

Voici les huit poules de la première édition de la coupe du monde des clubs :

Poule A : Munster, Waratahs, Pau, Toshiba Brave Lupus Tokyo, Rouen

Poule B : Leinster, Crusaders, Toulouse, Suntory Sungoliath, Béziers

Poule C : Edimbourg, Auckland Blues, UBB, Tokyo Sungoliath, Nevers

Poule D : Scarlets, Brumbies, Montpellier, Shizuoka Blue Revs, Narbonne

Poule E : Zèbre, Melbourne Rebels,Toulon, Shining Arcs Tokyo-Bay, Agen

Poule F : Connacht, Highlanders, Clermont, Toyota Verblitz, Carcassonne

Poule G : Ulster, Hurricanes, Castres, Saitama Wild Knigkts, Colomiers

Poule H : Glasgow, Reds, Brive, Green Rockets Tokatsu, Massy

Mais à partir de la phase finale, tout change. Afin de promouvoir l'élan du rugby à 7, les rencontres à partir des 16e de finales se joueront avec seulement sept joueurs sur le terrain, dans des matchs composés de quatre quart-temps de cinq minutes. Si les équipes n'arrivent pas à se départager, l'équipe ayant dans ses rangs le plus grand nombre de joueurs dégarnis remporte le match.

Étant donné que la Fédération Anglaise de Rugby (RFU) a exprimé sa réticence sur la tenue de cette coupe du monde, aucun club anglais ne sera présent lors de cette première édition. Pour remédier à cela, la RFU aurait prévu de créer une Coupe d'Angleterre, qui se jouerait entre clubs de tous niveau outre-Manche.

Afin de représenter tous les continents du monde, les quarts de finale se joueront en Afrique, à Libreville, Yaoundé, Kinshasa et Casablanca. Les demi-finales auront, elles, lieu à Los Angeles et à Tijuana. La finale sera le 25 juin 2023, le même jour que la finale du Top 14, au Cap d'Agde.

😱 T'es choqué de ce que tu viens de lire ? Regarde la date patron... 🎣