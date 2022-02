En France, on l'avait surnommé " l'Autobus ". Dans le monde anglophone, en Nouvelle-Zélande, à Samoa ou en Angleterre, les trois principaux lieux où il a batit sa carrière, on le surnommait affectueusement " Inga the Winger ", " Inga l'Ailier ". Va'aiga Tuigamala s'est éteint ce jeudi à l'âge de 52 ans à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les circonstances de son décès n'ont pas été confirmées par son entourage, mais on sait que santé avait été largement fragilisée depuis l'année dernière, moment où on lui avait diagnostiqué un diabète de type 2.

Pour rappel, " Inga " avait débuté le rugby à Auckland, avant d'être appelé par les All Blacks en 1991. Il avait d'ailleurs disputé la Coupe du monde la même année, remportant sa première cape en match de poule contre les Etats-Unis. Il était rapidement devenu la coqueluche du public néo-zélandais, allant jusqu'à éclipser le classieux John Kirwan, son coéquipier de l'autre aile...

Précurseur des ailiers massifs

Pourquoi ? Parce que Tuigamala était un ovni, à l'époque. Quelques années avant la révélation de Jonah Lomu (qui honora sa première sélection en juin 1994), " Inga " était le premier ailier aux dimensions de talonneur : 1,80m, et 110 kilos de muscles. Un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Il aurait très bien pu signer une plus grande carrière avec les Blacks, mais dès 1993 et après 19 sélections avec la Nouvelle-Zélande, il passa au rugby à XIII et s'engagea avec les Wigan Warriors, fameux club du Nord de l'Angleterre où il croisa l'actuel entraîneur de la défense du XV de France, Shaun Edwards, ou encore l'ancien arrière du XV de la Rose Jason Robinson.

Excellent avec les Warriors, il disputa ensuite la Coupe du monde à XIII avec les Samoa, avant de rebasculer à XV, mais toujours en Angleterre puisqu'il terminera sa carrière par une saison aux Wasps (96-97) et cinq à Newcastle (1997-2002). Deux expériences courronnées de succès, avec deux titres de champion d'Angleterre en 1997 et 1998. Il a également rejoué à XV pour les Samoa, avec qui il a disputé la Coupe du monde 1999. Il deviendra même l'entraîneur des Samoa en 2002.