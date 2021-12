"Nous sommes très attristés d'apprendre que l'un de nos frères de Manu Samoa, Jake Grey, a perdu son combat contre le cancer aujourd'hui, à l'hôpital de Motootua", a indiqué la sélection sur compte Twitter.

La rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama adresse ses plus sincères condoléances à la famille et l'entourage de Jake Grey.