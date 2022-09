De lui, on garde sa maîtrise du ….. Français. Il avait appris, puis enseigné notre langue dans des collèges britanniques. Eddie Butler nous a quittés, il avait joué à seize reprises sous le maillot rouge dont six fois comme capitaine. On l’avait vu débuter contre la France de Jean-Pierre Rives à Cardiff pour une victoire 18 à 9. Ce numéro 8 n’était sans doute pas tombé à la bonne époque car il jouait entre 1980 et 1984 juste après la période la plus dorée de la principauté, il vécut donc une période de reflux sujette aux déceptions.

Ca ne l’empêcha pas de participer à une tournée des Lions, en 1983 en Nouvelle-Zélande. Il porta aussi le maillot de l’Université de Cambridge, c’est là qu’il avait perfectionné son Français et son Espagnol. Les connaisseurs du rugby gallois l’assimilaient aussi au club de Pontypool et son pack de fer, dont il fut un joueur majeur sous l’autorité de Ray Prosser. En 1983, le club fournit cinq des huit avants gallois lors d’un match du Tournoi des Cinq Nations.

Paradoxalement, il aura marqué le rugby international comme journaliste dans les colonnes du Guardian, de l’Observer et de la BBC. Il nous a renseigné des dizaines de fois sur l’était du rugby de son pays qu’il avait vu renaître à partir du mitan des années 2000. Il était une voix très connue outre manche, avec un sens de la prose parfois envoûtant. Il avait débuté au micro aux côtés du légendaire Bill McLaren, puis il avait officié aux côtés d’autres figures telles que Jonathan Davies (l’aîné) ou de Brian Moore. Eddie Butler était aussi parvenu à s’évader du rugby en commentant les Jeux Olympiques et même dernièrement la mort de la Reine Elizabeth II.

Il est décédé loin de chez lui, dans son sommeil, lors d’une expédition caritative au Pérou. Il avait 65 ans. On aimait son côté rugbymen d’un autre temps, lettré et cultivé.