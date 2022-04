Dawie De Villiers est décédé ce samedi, au lendemain de la mort d'un autre ancien international sud-africain, Pedrie Wannenburg.

Grand monsieur du rugby national, De Villiers avait aussi connu un assez long passage en politique, entre les années 1970 et 1990. En tant que ministre de Nelson Mandela, il avait notamment fait partie du premier gouvernement démocratiquement, élu en 1994.

"Il était un grand et loyal serviteur du rugby springbok et nous rendons hommage à son dévouement et au service qu'il a rendu au sport et à la vie sud-africaine en général", a déclaré Mark Alexander, président de la fédération sud-africaine.