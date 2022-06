Agen accueille la coupe du monde militaire de rugby à VII du 17 au 19 juin !

Deux jours de fête organisés par le 48e régiment de Transmissions et le centre national des sports de la Défense, au cours desquels les dix meilleures équipes mondiales issues des armées se retrouveront pour obtenir le titre ultime de champion du monde militaire. Le plateau promet d’être magnifique et les matchs très spectaculaires, avec des formations venues de Côte d’Ivoire, du Cameroun, d’Angleterre, d’Australie, de Corée du Sud, d’Espagne, de Géorgie, d’Ouzbékistan, des Pays-bas et bien sûr de France.

Autour des matchs, le stade Armandie s’habillera de ses plus beaux atours pour rendre la fête encore plus belle, avec la présence d’un "village terroir" qui comptera, entre autres animations, un plateau radio, des restaurants itinérants, des dégustations, le tout à travers plus de trente stands !

Infos et billetterie : https://www.worldmilitary7championship.com/inscriptions-billeterie