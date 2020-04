World Rugby : Francis Kean retire sa candidature

Après les révélations du Sunday Times, World Rugby avait décidé lundi décidé de diligenter une enquête. Et pour cause. Le Sunday Times avait dévoilé deux rapports d'Amnesty International pointant du doigt les agissements de Francis Kean reconnu coupable d'homicide involontaire en 2006. Au mariage de sa nièce, Kean avait été impliqué dans une altercation avec l'oncle du marié, John Whippy, qu'il avait violemment battu et qui était décédé à son arrivée à l'hôpital. Le rapport condamne également les pratiques de Kean, ancien chef de la Marine fidjienne et responsable des prisons de son pays en 2016.

L'un de ces rapports avance que des violences, des passages à tabac et des viols ont été perpétrés dans les prisons par des forces de sécurité sur des criminels présumés et des prisonniers évadés, en parfaite violation des droits de l'homme en détention. Également accusé d'homophobie, Kean, personnage pour le moins controversé soulevait de nombreuses questions et avait jeté une forme de discrédit sur la candidature de Bill Beaumont.

"World Rugby ne décide pas de qui doit se présenter. C'est l'affaire des Fidji" avait rétorqué Beaumont. La fédération fidjienne a donc proposé de remplacer Francis Kean par John O’Connor, directeur général exécutif de la fédération fidjienne. Programmée le 26 avril via un vote électronique, les résultats de cette élection sont attendus le 12 mai.