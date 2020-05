World Rugby : Bill Beaumont réélu à la présidence, par 28 voix contre 23

L'actuel président de la Fédération Français de Rugby, Bernard Laporte, qui accompagnait Beaumont dont il sera un des vice-présidents, l'a officialisé à travers un communiqué publié par la FFR, en même temps que l'instance internationale.

Beaumont l'a emporté par vingt-huit voix, contre vingt-trois à son concurrent. La tendance était nette ces dernières heures en faveur de l'Anglais de 69 ans, comme indiqué dès ce samedi matin sur ce site. "J’adresse toutes mes félicitations à Bill Beaumont, réélu Président de World Rugby en ce jour, ainsi indiqué Laporte. Je veux aussi témoigner de toute mon amitié à Agustin Pichot, légende du rugby argentin qui est un grand dirigeant du rugby mondial. Je remercie toutes les Nations qui se sont exprimées dans ce scrutin et qui donnent un mandat clair pour la gouvernance que nous allons assumer avec Bill. Je mesure en ce jour toute la responsabilité qui est la nôtre. En ce temps de crise inédite et majeure, nous devons désormais, agir pour rassembler les Nations du Sud et du Nord et définir un avenir rassurant et respectueux de nos différences ; pour rassembler les Fédérations et les Ligues professionnelles autour d’un seul et même dessein. Nous devrons mettre en œuvre dès les prochaines semaines, les réformes nécessaires pour sauvegarder le Rugby partout et pour tous. Il en va de notre survie. Nous poursuivrons ensemble les réformes pour agir en solidarité avec le monde du rugby, faire avancer le jeu ainsi que la sécurité des joueuses et des joueurs. Je me réjouis de cette victoire, qui est également celle du Rugby français, mais les circonstances actuelles appellent un travail immédiat dans un esprit de large rassemblement et de très haute responsabilité."

Beaumont : "Ce n'est pas le moment de fêter ça"

Beaumont va donc effectuer un deuxième mandat de quatre ans. De son côté, Pichot a reconnu sa défaite et félicité l'Anglais sur Twitter. Enfin, ce dernier a également réagi : "Je suis honoré d’accepter le mandat du Conseil de World Rugby pour servir une fois de plus en tant que président de la fédération internationale et je tiens à remercier mes collègues des fédérations et des régions, les membres de la famille mondiale du rugby et, bien sûr, ma famille pour leur entier soutien." Au vu de la situation actuelle, la place n'est pas à l'euphorie et Bill Beaumont a appelé à se mettre au travail rapidement pour apporter des réponses concrètes afin d’atténuer les conséquences de l'épidémie de Coronavirus qui a mis le rugby à l'arrêt partout sur la planète : "Au cours des quatre dernières années, nous avons accompli beaucoup de choses, mais nous sommes à la mi-temps et nous devons continuer en deuxième période. Je dispose désormais d’un mandat clair pour travailler avec Bernard pour mettre en œuvre un changement progressif et durable. En tant qu’organisation, nous devons diriger, être transparents, responsables et continuer à servir au nom de tous et pour tous. Nous devons être unis dans notre volonté de rendre ce grand sport encore meilleur, plus simple, plus sûr et plus accessible. Nous devons écouter les joueurs, les fans, les compétitions, nos fédérations et nos régions, et prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de tous sur la base de nos valeurs fortes. Ce n’est pas le moment de fêter ça. Nous avons du travail à faire. Nous devons mettre en œuvre une stratégie appropriée de retour au rugby qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des joueurs, tout en optimisant toute possibilité de relancer le rugby international cette année en pleine collaboration avec les compétitions de clubs pour le bien des joueurs, des fans et la santé financière du rugby mondial. Je suis déterminé à faire en sorte que l’esprit d’unité et de solidarité qui a caractérisé notre travail en réponse à une pandémie mondiale sans précédent de COVID-19 soit la pierre angulaire d’une nouvelle approche qui proposera un rugby plus fort et plus durable au moment où nous sortirons de cette situation avec un nouvel enthousiasme, un nouvel objectif et un avenir passionnant."

Voici le Comité exécutif de World Rugby : Bill Beaumont (président), Bernard Laporte (vice-président), Brett Gosper (directeur général), Angela Ruggiero (Indépendant), Lord Mervyn Davies (Indépendant), Mark Alexander (South African Rugby Union), Khaled Babbou (Rugby Afrique), Bart Campbell (New Zealand Rugby), Gareth Davies (Welsh Rugby Union), John Jeffrey (Scottish Rugby), Bob Latham (USA Rugby) et Brett Robinson (Rugby Australia).