Tournée d'été : les Canadiens avec six "Français" dont Ardron

Le groupe comprendra six joueurs évoluant en France : le deuxième ligne Evan Olmstead (Biarritz), le troisième ligne Tyler Ardron (Castres), le demi de mêlée Will Percillier (Stade français) et les ouvreurs Shane O'Leary (Rouen) et Peter Nelson (Bourg-en-Bresse). A noter que Tierney (Castres) et Beukenboom (Montauban) seront absents sur blessure.