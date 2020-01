Recrues à Castres, démission aux Saracens, décès... Les 5 infos de ce jeudi

Nakarawa officialisé à Glasgow

Le deuxième ligne fidjien, licencié par le Racing 92 pour cause de retard après la Coupe du monde, a été recruté en tant que joueur libre par les Glasgow Warriors. Leone Nakarawa retourne donc dans un club dans lequel il est déjà passé entre 2013 et 2016. Le deuxième ligne de 31 ans (62 sélections) doit s'engager jusqu'à la fin de la saison, sous réserve d'obtenir un visa et de passer sans encombre la visite médicale, précisent les Warriors sur leur site internet.

Le président des Saracens démissionne

Nigel Wray, président des Saracens depuis 1995, a annoncé sa démission par un communiqué. "Alors que nous entrons dans une nouvelle année et une nouvelle décennie, il est temps pour le club de prendre un nouveau départ. Je ne rajeunis pas (71 ans N.D.L.R) et je pense qu'il est temps que je me retire de mon poste de président et de rester un simple fan de cette incroyable équipe de rugby" a-t-il expliqué.

Disparition de Michel Celaya

Ce matin, le président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé a annoncé la disparition d'un illustre joueur de son club Michel Celaya. Troisième ligne-aile et capitaine chez les Basques, il est récompensé de 50 sélections en Bleu ou il inscrira 6 essais et récupérera le brassard. Il recevra également l'Oscar Midi Olympique d'or en 1957. Plus tard il deviendra également sélectionneur du XV de France.

Une recrue à Castres

Le club tarnais vient d'officialiser l'arrivée immédiate de l'Agenais Morgan Phelipponneau. Il sera le joker médical d'Antoine Tichit, lui qui a débuté sa carrière à Mont de Marsan, puis Vannes et Agen ou il évoluait déjà sous les ordres de Mauricio Reggiardo.

Hugues à Worcester

L’international écossais Rory Hugues reste un Warrior mais passe de Glasgow à Worcester. L'ailier aux 4 sélections dont 2 titularisations est prété est peut être rappelé à tout moment par sa franchise écossaise.