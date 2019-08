Le joueur de 23 ans restera donc lié à sa Fédération jusqu'en 2023, ce qui lui assure d'être éligible pour le Mondial cette année-là en France. "Queensland et l'Australie m'ont offert ma première chance, dès la sortie de l'école et je pense que je peux leur rendre la pareille", a expliqué le Wallaby, natif des Tonga. Joueur de l'année en Australie en 2018, convoqué chez les Wallabies dès 2016, Tupou a connu une ascension fulgurante après qu'une vidéo de ses performances au lycée est devenue virale.

Il compte aujourd'hui 14 sélections avec les Wallabies et était d'ailleurs de la victoire historique australienne, samedi, face aux All Blacks (47-26). Ces derniers temps, de nombreux internationaux (David Pocock, Will Genia, Christian Lealiifano, Samu Kerevi, Quade Cooper...) sont annoncés en partance pour l'étranger après la Coupe du monde au Japon (20 septembre - 2 novembre).