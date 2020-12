L'ailier de 26 ans de la franchise des Lions, basée à Johannesburg, a été testé positif à la méthandiénone, à la méthyltestostérone, deux stéroïdes, et au LGD-4033, un anabolisant lors d'un rassemblement en équipe nationale l'année dernière. Dyantyi avait demandé à ce que son échantillon B soit testé mais celui-ci s'est également révélé positif. Le natif d'East London s'est fait connaître en 2018, engagé en Super Rugby sous le maillot des Lions, attirant l'attention de Rassie Erasmus, alors tout nouveau sélectionneur des Springboks. Il a inscrit six essais lors de ses 13 sélections et a été élu "révélation de l'année" par World Rugby fin 2018.

Une blessure à l'ischio-jambier l'a privé de l'édition 2019 du Rugby Championship 2019, puis son contrôle antidopage positif a mis fin à ses rêves de participer à la Coupe du monde au Japon, où l'Afrique du Sud a battu l'Angleterre en finale. Désormais Dyantyi peut encore faire appel de cette suspension, qui le met pour l'instant sur la touche jusqu'en août 2023, soit deux semaines avant son 29e anniversaire.