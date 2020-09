RFU : les internationaux anglais acceptent de réduire leurs primes de match de 6400 euros

En discussion depuis plusieurs semaines, la RFU et les internationaux anglais -emmenés par Owen Farrell- seraient en passe de trouver une solution pour faire face à la crise de la Covid-19. En effet, selon The Telegraph, les joueurs auraient acceptés une baisse de 25% de leurs primes de matchs, à compter de la tournée d'automne : comprenez une réduction de £5,750 (soit environ 6422 euros) par rencontre. Une décision prise par les joueurs afin de soutenir leur fédération, en proie à des difficultés financières. Dans les colonnes du média anglais, un agent de joueurs a ainsi justifié la décision des internationaux, argumentant que ces derniers avaient pris conscience de la situation et qu'il ne leur semblait pas nécessaire d'aller au conflit. Toujours selon The Telegraph cette somme -notamment destinée à rémunérer les droits d'image des joueurs- demeureraient malgré tout bien supérieure à celles en vigueur chez les autres nations fortes du rugby.

Notons que cette nouvelle prime de match devraient être mise en place une fois le Tournoi des 6 Nations officiellement terminé, et donc que la rencontre en retard contre l'Italie (reprogrammée le 31 octobre) ne devrait pas appliquer pas ces tarifs. Une bonne nouvelle pour la RFU qui avait annoncée début juillet être proche de licencier 139 personnes, à cause d'une perte proche de 107 millions de livres lors des cinq saisons à venir, liés à la crise de la Covid-19. Pour rappel, Eddie Jones avait également accepter une baisse de 25% de son salaire annuel, qui représentait jusqu'alors £750000.