Pas de nouvelle compétition avant 2024, selon World Rugby

L'instance du rugby mondial planche depuis plusieurs mois sur une réforme du calendrier qui pourrait modifier l'organisation des habituelles tournées, organisées en juillet dans l'hémisphère sud et en novembre dans l'hémisphère nord.

L'objectif est "d'étudier plusieurs options et de rechercher une solution qui optimise à la fois la santé des joueurs, les opportunités de compétition pour les pays émergents du rugby et les retombées financières en faveur des milieux professionnels nationaux et internationaux", a expliqué World Rugby dans un communiqué.

Trois groupes de travail, respectivement dédiés au format de compétition, à la santé des joueurs et à l'évaluation des retombées économiques, ont étudié, "en les comparant, les bénéfices sur les fenêtres internationales actuelles de juillet et novembre à ceux d'une fenêtre combinée sur octobre-novembre", poursuit le communiqué.

"Cette évaluation détaillée (...) a déterminé que le changement de format de compétition est la clé pour accroître l'intérêt et la valeur", ajoute World Rugby.

L'instance du rugby mondial n'a pas donné de plus amples précisions sur les évolutions éventuelles. "Aucune nouvelle compétition ne sera lancée avant 2024", a-t-elle toutefois assuré.

Tout nouveau format ne se déroulera pas lors d'une année de Coupe du monde et sera adapté lors d'une année de tournée des Lions britanniques et irlandais, a aussi indiqué World Rugby.