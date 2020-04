Nouvelle-Zélande : Robertson "malmené" par Graham Henry

L'ancien sélectionneur faisait partie du jury de cinq personnes. Robertson s'est exprimé dans un podcast au micro de Will Greenwood, ex-international anglais. "Henry m'a taraudé avec des questions très difficiles, il ne m'a pas lâché, il m'a acculé. Je n'ai sans doute pas été aussi précis et "articulé" que j'aurais dû l'être. Mais j'ai aimé, c'était le prix à payer pour essayer de devenir entraîneur des All Blacks. J'ai fait de mon mieux et je suis sortie de l'entretien en me disant qu'ils savaient désormais tout de ma façon d'entraîner. Je me dis que je reviendrai un jour." Dommage que Robertson n'ait pas voulu entrer dans les détails et révéler la teneur de "l'interrogatoire" du champion du monde 2011.