L'ancienne deuxième ligne s’en est pris par la même occasion au comité des Six Nations en le mettant en gardant sur des gestes dangereux qui deviennent de plus en plus fréquents chez les Anglais et notamment leur joueur star Owen Farrell. Dans sa dernière chronique, il écrit : "Je ne connais pas Owen Farrell et nos chemins ne se sont jamais croisés. Il ne semble pas être un mauvais gars en dehors du terrain, mais sur le terrain..."

Et d’ajouter : "Le point de basculement n'est pas loin. Combien de méchants ont-ils dans leur équipe ? Joe Marler, Kyle Sinckler, Ellis Genge, Courtney Lawes, Owen Farrell, Manu Tuilagi ... Lorsque vous gagnez et que vous le faites irrégulièrement, il doit y avoir de lourdes sanctions et éventuellement une non-sélection… à moins que le responsable ne voit rien de mal à cela.". Message bien entendu adressé au sélectionneur Eddie Jones, qu’il taxe, par là, au minimum de laxisme.