International - L'Australien Karmichael Hunt trouve une seconde chance chez les Waratahs

"Nous connaissons les problèmes qu'a rencontrés Karmichael en dehors du terrain par le passé et la décision d'aujourd'hui (lundi) est une décision d'équipe et de business, nous ne l'avons pas prise à la légère", a commenté le coach des Waratahs Daryl Gibson dans un communiqué. Ancien international de rugby à XIII devenu Wallaby en 2017 (6 sélections), Hunt avait volontairement mis fin à tous ses contrats professionnels le liant au club des Queensland Reds et à sa fédération le 31 décembre 2017.

Il avait été arrêté la veille au petit matin dans les rues de Brisbane en compagnie d'un autre homme et brièvement détenu. Il aurait été interpellé en possession d'une poudre blanche, de la cocaïne selon les médias locaux. En 2015, il avait été suspendu six semaines et condamné à une amende après avoir plaidé coupable de possession de cocaïne. Agé de 32 ans, Hunt s'est entraîné lundi avec ses nouveaux coéquipiers de la franchise de Super Rugby basée à Sydney. Il devra notamment palier les absences de Kurtley Beale ou encore Bernard Foley qui vont être laissés au repos durant la saison de Super Rugby (15 février-6 juillet) afin de bien préparer le Mondial au Japon qui débute en septembre.