La représentation féminine n'atteignait que 30% dans les comités et 23% des commissions étaient présidées par des femmes en octobre.

Lancé après la réélection de Bill Beaumont à la tête de l'instance dirigeante, le groupe de travail a relevé six autres recommandations en vue de réformes dans le rugby mondial dont « l’intégration des joueurs dans les structures de tous les comités » et un contrôle plus « solide pour gérer les éventuels conflits d'intérêts ». Cette direction plus rigoureuse concernant les membres de l'instance intervient après le retrait du Fidjien Francis Kean du conseil de World Rugby après diverses accusations.

Alors que les 64 fédérations, les 6 régions et l'Association des Joueurs Internationaux ont pu faire des propositions au groupe de travail, on notera que World Rugby envisage également de remplacer le système de classement mondial par tiers. Un dossier à suivre tout particulièrement.