Dans le communiqué officiel de l'instance dirigeante du rugby mondial, on comprend que l'ancien boss du XV du Trèfle prend ainsi les commandes d'un tout nouveau département, spécialement créé pour s'occuper du haut niveau bien sûr, mais aussi des arbitres, de la santé des joueurs, de la formation et de l'éducation. Schmidt travaillera en collaboration avec les sélectionneurs, les joueurs et les arbitres et en référera au directeur exécutif Brett Gosper pour rendre le jeu "plus simple, plus sûr, et plus appréciable à la fois pour les joueurs et les spectateurs", comme le précise ledit communiqué.

Pour rappel, Schmidt a remporté trois Tournois des Six Nations avec l'Irlande, dont un Grand chelem en 2018 et l'Irlande se hissa pour la première fois de son histoire à la première place du classement mondial en septembre 2019.