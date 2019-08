La règle dite "50-22" est celle qui fera sans doute le plus couler d’encre. Lorsqu’une équipe tape au pied le ballon depuis ses 50 mètres et que celui-ci sort en touche dans les 22 mètres adverses après avoir rebondi, la touche sera dorénavant donnée à l’équipe attaquante, à l’inverse de la norme actuelle. Autre règle qui sera expérimentée dans les mois à venir : si un joueur de l’équipe qui attaque est retenu avec le ballon dans l’en-but, son équipe perd le ballon. En lieu et place d’une mêlée à 5 mètres, l’équipe adverse pourra désormais renvoyer le ballon au pied, depuis sa ligne d’en-but.