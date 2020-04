Beaumont (68 ans), vice-président de l'institution entre 2003 et 2016, briguera donc un deuxième mandat. Il a été proposé par la Fédération française et appuyé par la Fédération fidjienne, conformément aux règlements World Rugby qui obligent les candidats à être soutenus par deux fédérations membres. Pichot (45 ans) a, lui, été proposé par la Fédération argentine et appuyé par la Fédération australienne et Sudamerica Rugby, l'organisme qui gère le XV en Amérique du Sud.

Seul candidat à la vice-présidence, Bernard Laporte, président de la FFR, a été proposé par les Anglais et appuyé par les Roumains. Il a déjà reçu le soutien du président sortant Bill Beaumont.

Bill Beaumont et Bernard LaporteIcon Sport

Ils sont huit à viser les sept places du comité exécutif: le Sud-Africain Mark Alexander, le Tunisien Khaled Babbou, le Néo-Zélandais Bart Campbell, le Gallois Gareth Davies, l'Ecossais John Jeffrey, le Fidjien Ratu Vilikesa Bulewa Francis Kean, l'Américain Bob Latham et l'Australien Brett Robinson.

L'élection est prévue le 26 avril via un vote électronique des 34 délégués du conseil de World Rugby. Les résultats seront dévoilés le 12 mai.