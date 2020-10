Pays de Galles – Écosse

Pour cette rencontre, très peu d’enjeux avec seulement la recherche des places d’honneur de ce Tournoi des Six Nations. À domicile, les Gallois voudront s’imposer pour passer devant leur adversaire du jour au classement et ne pas finir à une cinquième place indigne du standing des Dragons Rouges (12 Grand Chelem). Lors de cette rencontre, l’emblématique capitaine des Gallois, Alun Wyn Jones, va dépasser Richie McCaw au nombre de sélections. Il deviendra alors le joueur le plus capé de l’histoire du rugby. En face, l’Écosse, fort de son succès face à la Géorgie la semaine dernière, et surtout fort de ses deux victoires contre la France et l’Italie avant que la fin du Tournoi soit reportée, ne se déplace pas à Llanelli dans l’intention de servir de Sparring au pays de Galles. Cette rencontre sera surtout un bon moyen pour les deux équipes de préparer les matchs à venir et l’Automn Nations Cup.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3400 vote(s) Pays de Galles Match nul Écosse

Notre pronostic : Victoire du pays de Galles avec le bonus offensif.

Italie – Angleterre

Le spectre d’une cuillère de bois plane une nouvelle fois au-dessus de la tête des joueurs italiens qui n’ont plus gagné dans le Tournoi depuis 2015. À Rome, les Transalpins voudront éviter une énième défaite, mais la tâche s’annonce plus que difficile avec la venue de l’Angleterre qui peut encore gagner ce Tournoi des Six Nations. L’Italie dispose toutefois d’un petit avantage sur les Anglais car ils ont pu disputer un match la semaine dernière alors que le XV de la Rose a vu sa rencontre contre les Barbarians Britanniques annulé après que certains joueurs aient violé le protocole sanitaire mis en place. Si la Squadra Azzura veut gagner pour éviter une cinquième cuillère de bois consécutive, l’Angleterre sera le favori de cette rencontre et tentera de mettre la pression sur la France et l’Irlande.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3383 vote(s) Italie Match nul Angleterre

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour l’Angleterre.

France – Irlande

Le XV de France est en position pour enfin gagné un Tournoi des Six Nations depuis 2010. Les joueurs de Fabien Galthié se sont imposés la semaine dernière face au pays de Galles et ont été plutôt séduisant. Cependant, il ne faudra pas concéder autant de pénalités que la semaine dernière si les Bleus veulent dominer l’Irlande. Surtout qu’en face, avec un buteur de la trempe de Sexton, chaque erreur dans le camp français coûtera cher. Il faudra que le XV de France arrive à résister aux longs temps de jeu imposés par les Irlandais. La France devra bien occuper le terrain et se saisir de chaque opportunité pour scorer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3627 vote(s) France Match nul Irlande

Notre pronostic : Courte victoire de la France.

Australie - Nouvelle-Zélande

Pour ce troisième match de la Blesdisloe Cup et le premier du Rugby Championship, Les deux nations se retrouvent cette fois en Australie après un match nul 16-16 et une victoire des All Blacks 27-7 en Nouvelle-Zélande. Les deux formations, qui se connaissent par cœur, vont se présenter à Sydney avec la ferme intention de l’emporter pour bien lancer ce Rugby Championship exceptionnel puisqu’il y a seulement trois nations qui y participent après le retrait de l’Afrique du Sud. En cas de victoire de la Nouvelle-Zélande dans ce match, les Blacks remporteraient alors la Bledisloe Cup alors que si ce sont les Wallabies qui l’emportent, il faudra alors attendre la semaine prochaine, et la quatrième confrontation entre les deux nations, pour déterminer le vainqueur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3095 vote(s) Australie Match nul Nouvelle-Zélande

Notre pronostic : Victoire de la Nouvelle-Zélande.