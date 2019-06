Il y en a décidément qui ne manquent pas d'air. Après s'être lancé dans un bras de fer judiciaire avec sa fédération Rugby Australia qui l'a licenciée pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos homophobes sur les réseaux sociaux, l'arrière international australien Israel Folau à créé une cagnotte en ligne pour financer ses frais judiciaires. Cagnotte qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, a déjà rapporté plus de 330 000 dollars australiens, soit 200 000 euros donnés par un peu moins de 4000 fans en moins de 12 heures. Un départ impressionnant qui reste toutefois une pécadille en comparaison des espérances de l'ex-Wallaby aux 73 sélections, qui tourné une vidéo accompagnant sa requête sur le site GoFundMe dans laquelle il espére récolter pas moins de 3 millions de dollars australiens, soit un peu moins de 2 millions d'euros.

Top 14 - Drew Mitchell (Toulon) en 2017Icon Sport

Dans la même vidéo, il dit avoir déjà dépensé 100 000 dollars australiens pour couvrir ses frais de justice. Le but de Folau ? Toucher l'intégralité du montant de son contrat qui courait jusqu'en 2022, ainsi que des dommages et intérêts. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun moyen légal de l'empêcher de récolter plus d'argent que le montant total de ses frais de justice Son contrat fut rompu il y a quelques semaines par sa fédération après que l'international a publié une nouvelle photo dans laquelle on peut lire que les homosexuels iront en enfer à moins qu'ils se repentent de leur péchés.

" Mitchell : Il n'est plus question de religion, mais de TOI et de TON avidité "

L'annonce de la création de cette cagnotte a créée une véritable levée de boucliers sur l'île continent tant chez les supporters, les dirigeants que chez les anciens partenaires de Folau. L'ex-ailier des Waratahs et de Toulon aux 71 sélections avec l'Australie, Drew Mitchell, s'est d'ailleurs indigné de cette initiative qui, de fait, se trouve à côté d'autres cagnottes destinées à des enfants atteints de graves maladies. Mitchell l'a fait savoir sur les réseaux sociaux le message suivant : "Tu te trouves dans un combat que TU as choisi après que TU as rompu les termes de TON contrat. Les enfants que l'on voit ci-dessous mènent un combat qu'il n'ont jamais choisi mais TU crois quand même que TU mérites plus de dons qu'eux ? Il n'est plus question de religion, mais de TOI et de TON avidité." @IzzyFolau.

Un autre international, l'ex-arrière Wallaby aux 81 sélections Matt Burke a également exprimé son indignation face à cette initiative : "Non, je ne contribuerai pas à cette cagnotte. Mais cela ne m'étonne pas venant de lui. Ce que je regrette, c'est que cette nouvelle gâche l'actualité du rugby avec les phases finales de Super Rugby, la Coupe du monde approchant, nos Wallabies qui partiront bientôt en stage... Israel fait du mal à notre sport, et déplace l'intérêt des gens sur son cas personnel. Donc je vais essayer d'en parler le moins possible. Mais vous pouvez être sûr qu'il trouvera autre chose pour faire les gros titres." Car l'affaire Folau est loin d'être terminée...