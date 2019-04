Ce n’est une légende pour personne, les All Blacks disposent d’un vivier de joueurs exceptionnel. C’est pourquoi, les rotations dans leur effectif n’impactent en rien la performance de l’équipe. Ici plus qu’ailleurs, le collectif est plus fort que les joueurs.

Ryan Crotty met un terme à sa carrière internationale

A "seulement" 30 ans, le trois-quarts centre des Crusaders Ryan Crotty mettra un terme à sa carrière internationale après le mondial japonais. Après six ans de bons et loyaux services avec les All Blacks, il rejoindra le club de Kubota Spears au Japon.

Très attaché à Christchurch, il a déclaré vouloir tenter une nouvelle expérience. Indéboulonnable au centre de l’attaque des All Blacks, Ryan Crotty est un véritable stratège. Solide en défense, superbe distributeur et véritable régulateur de la ligne d’attaque noire, il aura à cœur de réaliser une grande coupe du monde et d’offrir au peuple néo-zélandais, un troisième sacre de rang, du jamais vu.

Aaron Smith rempile avec la Fédération néo-zélandaise

Le demi de mêlée Aaron Smith (82 sélections) a décidé de prolonger son contrat avec la Fédération néo-zélandaise (NZR). Le joueur des Highlanders est désormais lié avec la Nouvelle-Zélande jusqu’en 2021. Il continuera à porter le maillot frappé de la fougère à l’issue de la coupe du monde au Japon. Exceptionnel animateur et doté d’une passe hors du commun, Aaron Smith avait grandement contribué au sacre mondial des All Blacks en 2015.

Thomas Saint Antonin