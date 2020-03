Lui, qui évolue à Exeter et a perdu quelques kilos superflus depuis bientôt trois ans, détaille sa prise de conscience lors de l'été 2017 alors qu'il avait pourtant été élu meilleur joueur des Tournois des 6 Nations 2016 et 2017.

"Quand je suis devenu meilleur joueur des 6 Nations en 2016 et 2017, je pesais 101kg et mon indice de masse graisseuse était ridicule, explique l'intéressé. Ce n'est que lorsque j'ai participé à la tournée des Lions en 2017 que j'ai ouvert les yeux. J'ai observé certains des joueurs qui pouvaient évoluer à ma position et ils avaient tous des abdos assis sur d'autres abdos. Je me disais : "Bon sang, je suis en mauvaise posture, comparé à eux." Les Jonathan Joseph, Anthony Watson, Elliot Daly ou Liam Williams étaient tous en bien meilleure forme que moi. Un jour, j'avais un t-shirt et Owen Farrell m'a demandé si c'était un haut thermique tellement il était serré. Je me suis dit : "Bon, il faut que je change quelque chose." Avant ça, je voulais prendre du poids pour marcher sur les autres mais tout ce que je faisais, c'était me faire maltraiter et décrocher après 60 minutes parce que j'étais trop lourd et que j'avais des crampes. On apprend toujours dans ce sport."