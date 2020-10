En plein marasme, voilà une bonne nouvelle pour le rugby du Sud. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern vient d’annoncer la levée des restrictions ordonnées à Auckland pour contrer la seconde vague de la pandémie de coronavirus. Aucun nouveau cas n'ayant été confirmé dans la grande ville de l'Île du Nord depuis 12 jours, Jacinda Ardern a affirmé que l'épidémie était désormais sous contrôle. Elle a ajouté qu'à compter de mercredi soir, Auckland serait ramené au niveau 1 de l'alerte sanitaire.

Conséquence : il n'y a plus aucune restriction en matière de rassemblement public. Une excellente nouvelle pour la fédération néo-zélandaise de rugby. Aussi, le deuxième test-match entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, comptant pour la Bledisloe Cup pourra se dérouler le 18 octobre à l'Eden Park d'Auckland devant un stade qui sera probablement comble. "C'est une nouvelle positive", s'est félicitée dans un communiqué la fédération néo-zélandaise (New Zealand Rugby). Le premier test-match entre les All Blacks et l'Australie se déroulera dimanche à Wellington.

Avec AFP