Cane était en balance avec le deuxième ligne Sam Whitelock, qui s'est réengagé avec la fédération néo-zélandaise NZRU jusqu'au prochain Mondial en France (2023). C'est finalement le Chief, plus jeune de quatre ans, qui a été préféré.

"C'est un challenge hyper excitant, d'autant que je commence à bien connaître le fonctionnement des All Blacks pour y avoir grandi comme joueur. Je suis désormais beaucoup plus à l'aise dans ce rôle de leader de l'équipe", a commenté celui qui, très tôt, avait été préparé pour ces fonctions. "La chose fabuleuse avec les All Blacks, c'est que le leadership est partagé entre un groupe de joueurs où chacun pourrait tout à fait être capitaine aussi. Je suis impatient de bosser avec eux."