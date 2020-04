Pour ce cinquième volet de notre série, il faudra revenir seulement en 2019. La planète ovale se souvient forcément de cette demi-finale de la Coupe du monde opposant les Anglais aux Néo-Zélandais. La réponse des Anglais au fameux haka restera l’une des plus célèbres dans le monde du rugby.

C’est encore tout frais dans les esprits des passionnés du rugby. Pour la demi-finale de la Coupe du monde opposant l’Angleterre aux All Blacks, le duel était lancé dès l’annonce de ce match. Comme à chaque rencontre importante, on s’attend à voir les Blacks faire un haka encore plus impressionnant que celui que l’on voit habituellement. Celui-ci n’a déçu personne, bien au contraire la réponse des Anglais était attendue, sans aucun doute. Cette idée, de se mettre en V est venu du sélectionneur Eddie Jones. Dans la conférence d’après-match, Manu Tuilagi l’explique "on voulait leur montrer qu’on était prêts, je crois que c’est l’idée d’Eddie Jones". Ce défi restera dans les annales du rugby, car affronter les Blacks pendant leur haka n’a jamais été chose facile.

Le regard d’Owen Farrell

Alors que le haka débute, les joueurs du XV de la Rose rappliquent en faisant le « V » de la victoire. Les Anglais voulaient marquer les esprits dès l'entrée sur la pelouse du Nissan Stadium à Yokohama au Japon. Malgré les distances qui séparent les deux équipes, les joueurs du XV de la Rose ne souhaitaient pas rester en ligne droite, le capitaine de l’équipe Owen Farrell, l'a affirmé après la rencontre : "nous voulions garder une distance entre eux et nous. Et nous ne voulions pas rester debout en ligne". Cette idée avait déjà été concrétisée par le XV de France en finale de la Coupe du monde, 8 ans avant celle-ci pour affronter les Blacks. Dans ce haka sous haute tension, une séquence montre le sourire narquois d’Owen Farrell, cette image a longtemps été reprise sur les réseaux sociaux. Car l’arrogance, qu’on lui connaît, transpirait encore plus sur son visage à ce moment précis. Cela ne l’a pas empêché de faire une très grosse performance pendant la rencontre.

Face à eux, les Blacks avaient entamé un Kapa o Pango dirigé par Tj Perenara. Comme à son habitude, il était transcendé comme ses coéquipiers par la danse traditionnelle néo-zélandaise. En première ligne, comme un symbole, c’est le capitaine Kieran Read qui est mis en avant. En forme de triangle les All Blacks se préparent à un match délicat face à des Anglais surmotivés.

Le haka du match Nouvelle-Zélande- Angleterre en 2019Icon Sport

Une rencontre difficile pour les Blacks

La suite, on la connaît, pour la première fois depuis longtemps, les Néo-Zélandais n’ont pas réussi à imposer leur jeu face aux Anglais. Maro Itoje et ses coéquipiers n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires du jour, asphyxiés pendant le tout le match. Défier les Blacks dès l’avant match, signifie souvent un grand moment de la part de l'équipe qui les rencontre. Ce jour-là, c’était bien le cas, les Blacks ne purent pas jouer leur rugby.

On se souvient encore de ces images du troisième ligne Tom Curry en train de réaliser l’exploit qui marquera à jamais l’histoire du rugby anglais. De même pour Maro Itoje, les deux genoux à terre en fin de match, la victoire fut grande pour les hommes d’Eddie Jones. Mais cela est passé par un défi dès le haka face aux Blacks.

Par Léo Couffin