Il s'est exprimé via un entretien avec BT sport. "Nous avons été en contact, et ça s’est bien passé,. Tout ce qui s’est passé pendant le 6 Nations, c’est fini, je ne pense plus à ça, nous devons aller de l’avant. J’ai discuté avec Gregor ces dernières semaines, pas une discussion en tant que joueur et coach, mais juste une discussion pour savoir comment ça allait, ce qu’il faisait pendant le confinement, quoi de neuf… Il y a eu des hauts et des bas pendant le 6 Nations avec lui mais je pense qu’on peut progresser. Je pense en fait que les choses ont été un peu exagérées par les médias. Nous nous parlons, ce n’est pas comme s’il y avait un désaccord massif entre nous et que je lui avais dit « je ne jouerai plus jamais pour toi".

Le joueur n'a pas caché que la tournée en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande fait partie de ses objectifs, si toutefois elle a lieu mlagré la crise du Coronavirus. "On a parlé de cette Tournée. Je pense que ça fait partie du plan sur lequel on peut bâtir notre relation. C’est mon plan de toute façon, d’essayer de revenir d’ici là."