Leurs relations se sont visiblement réchauffées : "J'ai appelé Gregor et on pensait que c'était mieux d'en rester là pour le moment et de recommencer à travailler ensemble après le Tournoi pour aller de l'avant, a déclaré, chez nos confrères de Rugby Pass, l'ancien joueur de Glasgow. Il restait deux matchs, c'était mieux de laisser l'équipe se concentrer sur ça plutôt que de s'épancher sur mon cas personnel. Je pense que je vais le rappeler et nous allons en reparler. Je veux arranger les choses. Ça prendra peut-être du temps, mais sur le long terme, ce sera bien pour nous deux."

Par ailleurs, Finn Russell a expliqué avoir donné quelques tuyaux au technicien écossais au sujet du XV de France, vaincu à Murrayfield dans la foulée (28-17) : "Nous avons parlé et j'ai essayé de l'aider, raconte le numéro 10. Cela fait un an et demi que je suis en France, je joue avec certains Français et je pensais savoir comment ils allaient jouer. (...) J'ai aussi eu "Lo-Lo" (Laurent Labit) comme entraîneur donc j'ai dévoilé quelques trucs qu'ils pourraient essayer de faire."