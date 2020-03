Initialement, cette suspension était en vigueur jusqu'au 15 avril prochain. Aucune date de reprogrammation n'a été pour l'heure communiquée. Pour rappel, Rugby Europe organise le RE Championship, considéré comme le Tournoi B, et le RE Trophy, considéré comme le Tournoi C, ainsi que les compétitions hommes, femmes et jeunes affiliées, rugby à VII inclut.