C'est l'une des nouvelles les plus tendances de la semaine. Mercredi matin, l'ailier du Stade toulousain Cheslin Kolbe a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il rejoignait Roc Nation, l'agence du rappeur américain Jay-Z. Ce que le joueur accompagnait d'un texte sans équivoque : "Aucun rêve n'est trop grand pour toi. Excité d'ouvrir ce nouveau chapitre." Après avoir lancé en 2008 son label discographique du même nom, devenu un géant mondial depuis, Jay-Z a donc créé en février 2013 une division dédiée aux sports, pour lesquels la star n'a jamais caché son amour. Le but, il le définissait lui-même : "Aider les athlètes dans différents sports de la même façon que nous avons aidés des artistes dans l'industrie musicale depuis des années."

Des footballeurs de renom et Kolisi

Initialement, cette agence était surtout destinée aux disciplines américaines mais elle s'est peut à peur tournée vers l'Europe, et notamment le football. Plusieurs joueurs de renom, comme Jerome Boateng (Bayern Munich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Inter Milan) ou Marcus Rashford (Manchester United) ont ainsi confié leurs intérêts à Roc Nation Sports. Ce qui a grandement participé à leur donner une nouvelle dimension, bien au-delà des frontières du monde du ballon. Récemment, l'agence avait encore accru son activité en intégrant l'univers du rugby par le biais du capitaine, devenu légendaire, des Springboks Siya Kolisi. Il faut dire que l'histoire personnelle du flanker, autant que le retentissement du sacre mondial de 2019 en Afrique du Sud, expliquaient le choix de cette collaboration.

L'engagement social

Si Kolbe est très proche de Kolisi, qu'il considère comme l'un de ses meilleurs amis, cela ne suffit pas à justifier l'attrait que lui a porté Roc Nation Sports. Lui aussi champion du monde, le Toulousain est un véritable phénomène de ce jeu, grâce à sa vitesse et ses appuis de feu. Et son gabarit atypique, autant que son côté ultra spectaculaire, lui ont permis d'attirer toujours plus les regards. Élu Oscar d'or Midi Olympique en 2019 et meilleur joueur du Top 14 la saison dernière, il est surtout un exemple pour la jeunesse. Un élément qui compte pour cette agence réputée qui demande aux joueurs de s'engager socialement. Kolbe l'a fait récemment lorsque, confiné en Afrique du Sud pendant la crise du Covid-19, il avait distribué des repas aux plus démunis.