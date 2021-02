C'est un monument du rugby qui tire sa révérence. Dans un post sur son compte Twitter, le Néo-Zélandais Dan Carter a annoncé mettre un terme à sa carrière à 38 ans. Légende du rugby mondial, double champion du monde avec les All-Blacks, élu trois fois meilleur joueur du monde (2005, 2012 et 2015), le demi d'ouverture aura marqué l'histoire des Blacks avec ses 112 sélections entre 2003 et 2015. Passé par Perpignan puis plus récemment par le Racing 92, Dan Carter avait tenté un ultime défi dans son immense carrière en signant aux Auckland Blues pendant la pandémie.

C'est une légende qui s'en va. Un nouveau 10 qui n'illuminera plus les terrains de rugby de son talent de son intelligence de jeu. Dan Carter a décidé de retirer une fois pour toute ses crampons. A 38 ans ! Et après plus de dix-huit ans dans le monde pro et deux expériences dans le Top 14 du côté de Perpignan puis plus par le Racing 92, le Néo-Zélandais, qui avait tenté un ultime défi dans son immense carrière en signant aux Auckland Blues pendant la pandémie, a choisi de mettre un terme à sa carrière phénoménale. "Ce sport que j'ai pratiqué pendant trente-deux ans m'a aidé à construire la personne que je suis aujourd'hui [...] Le rugby fera toujours partie de ma vie", explique-t-il dans sa publication. Légende du rugby mondial, double champion du monde avec les All-Blacks, élu trois fois meilleur joueur du monde (2005, 2012 et 2015), le demi d'ouverture aura marqué l'histoire des Blacks avec ses 112 sélections entre 2003 et 2015.