Le centre ou ailier des Wallabies et des Melbourne Rebels Reece Hodge a prolongé son contrat avec sa Fédération et sa franchise jusqu'en 2023. Capé 39 fois avec les Wallabies depuis ses débuts en 2016, le joueur de 26 ans est devenu un cadre de sa sélection, grâce notamment à sa polyvalence et la longueur de son jeu au pied. Il imite son jeune compatriote Folau Fainga'a, qui vient lui aussi de prolonger sous le maillot or et vert.