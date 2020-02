Pour voir le fraîchement retraité des terrains et ancien All Black Joe Rokocoko, le demi d'ouverture international fidjien Ben Volavola ou encore le centre de la Section paloise Jale Vatubua et le pilier tonguien Siegfried Fisi'ihoi en salle de classe pendant trois jours, il faudra être du côté du Plessis-Robinson ce week-end. C'est là que d'anciens joueurs professionnels, d'autres toujours en activité mais aussi des amateurs vont se retrouver pour suivre une formation de coaching de niveau1 et de niveau 2 dispensée par World Rugby.

Au programme, des séances vidéo et des séances d'entraînement pour une trentaine de participants, la majorité venant de nations du Pacifique. Encadré par le manager de World Rugby en charge de la formation Mark Harrington, lui-même accompagné de six formateurs principalement anglo-saxons, les participants vont avoir un premier contact avec ce qui peut et pourrait constituer leur après-carrière. Plusieurs thématiques seront abordées comme le développement des skills, la planification et application d’un entraînement, rôle du coach… La particularité ? Outre qu'elle s'organise sur des installations d'une équipe de Top 14, le Racing 92, et de fait dans un cadre idéal où rien ne manque, cette formation est co-organisée par World Rugby et l'association Pacific Rugby Players.

Créée en 2013 par les joueurs des Flying Fijians, Manu Samoa et ‘Ikale Tahi (Aigles des Mers Tonguiens), à ne pas confondre avec Pacific Rugby Players Welfare du Samoan Dan Leo, l'association est membre de l'International Rugby Players, le très respecté et important syndicat des joueurs internationaux . Présidée par Hale T-Pole, ancien capitaine de l’équipe du Tonga (33 sélections , 2 Coupes du monde à son actif en 2007 et 2015), PRP est en constante relation avec les Fédérations Fidjienne, Samoane et Tonguienne.

Reconnue d'utilité publique par les joueurs du Pacifique qui la sollicitent quotidiennement dans leur accompagnement en Europe, au Japon mais aussi en Nouvelle-Zélande, elle vient de voir Hale T-Pole être élu du Board de l’IRPA et recevoir en Nouvelle-Zélande le prix 2019 NZRPA Kirk Award, récompensant le travail fait pour la création de l’association Pacific Rugby Players en 2013. Dans l'association justement sont présents au Board des joueurs d'expérience comme Akapusi Qera, Jack Lam et Siale Piutau. Joe Rokocoko est lui-même le représentant des joueurs qui évoulent en France et qui est chargé de les mettre en relation, avec l'aide de Marion Salvaudon.

Resté en Nouvelle-Zélande, Hale T-Pole se félicite de ces trois jours organisés au Plessis-Robinson. "Pacific Rugby Players travaille pour les joueurs dans le cadre du programme PRP Personal Development. Ce programme a pour but d’accompagner les joueurs, les guider et les aider à identifier les parcours possibles en dehors du terrain. Il s’agit de les préparer à la vie après la carrière de rugby. La formation co-organisée avec World Rugby s’inscrit pleinement dans ce programme. Les joueurs qui suivent la formation vont pouvoir appréhender la fonction de coach, en étant proactif" souligne le président avant de détailler les objectifs de l'association.

"Nous accompagnons les joueurs qui arrivent en France, dès qu’ils intègrent un centre de formation ou une équipe professionnelle. Quand il arrive pour la première fois en France, à 18 ou 27 ans, le joueur doit s’habituer à une autre langue, une autre culture, une autre façon de faire. Notre accompagnement est complémentaire avec ce dont ils peuvent bénéficier au sein des clubs. En ce sens, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec des joueurs évoluant dans les clubs amateurs (Fédérale 1 et 2) et dans les clubs professionnels. Ils nous ont sollicité pour que nous organisions une formation World Rugby coaching en France. Ils veulent se former pour envisager l’avenir. Le calendrier de ce week-end est favorable puisqu’il n’y a pas de matchs en TOP 14, PRO D2 et Fédérale 1. L’accompagnement des joueurs est primordial pour Pacific Rugby Players. Au-delà de l’accompagnement individuel, ces rencontres permettent de développer des informations et des ateliers collaboratifs ( workshop) pour les joueurs. Nous allons organiser plusieurs événements en 2020 pour les joueurs. La formation de ce week-end est un début. Nous avons plusieurs projets en cours de finalisation dans d’autres villes"

Gageons que la formation, organisée en France pour la première fois ( elle a lieu tous les deux ans) soit une grande réussite.