Pour sa première à la tête de la sélection et en vue du match face aux Barbarians le 30 novembre à Cardiff, le nouveau sélectionneur gallois Wayne Pivac a décidé de convoquer un groupe de 35 joueurs parmi lesquels figurent 22 éléments qui ont participé au Mondial japonais, et 5 petits nouveaux. Chez les cadres et bien que ce test ne compte pas comme une sélection officielle, on retrouvera des noms comme celui de Ross Moriarty, Jake Ball, Gareth Davies ou encore Leigh Halpenny, quand chez les néophytes, certains ne sont pas inconnus tels les Néo-Zélandais Willis Nahaholo et Johnny McNicholl, anciennement habitués aux joutes du Super Rugby.